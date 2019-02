Гостей Универсиады в Красноярске встречают подарками и пельменями

"Сибирь - холодный регион, но люди здесь душевные. Я хочу поддержать спортсменов и рад, что они получат в подарок не просто стандартные сувениры, а варежки из шерсти сибирских лаек, которые будут дарить уют и согревать их не только во время Универсиады", - сказал ТАСС представитель фонда Дмитрий Кольцов.

Также зрители и гости Универсиады смогут получить браслеты, сделанные из переработанных пластиковых отходов. "Во время тестовых соревнований зрители и участники оставили более тонны пластиковых отходов, их было решено переработать и сделать браслеты", - рассказали ТАСС организаторы акции. Браслет будет состоять из 18 бусин, сделанных в форме бутылочек.

Преодоление языкового барьера

Жители Красноярска, где на время Универсиады поселилось много иностранных спортсменов и болельщиков, начали изучать иностранные языки. "Welcome! How are you?" - приветствует по-английски пассажиров таксист Юрий. Он даже расстраивается, узнав, что в этот раз придется везти соотечественника.