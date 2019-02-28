Гостей Универсиады в Красноярске встречают подарками и пельменями

Жители Красноярска, где на время Игр поселилось много иностранных спортсменов и болельщиков, начали изучать иностранные языки

КРАСНОЯРСК, 28 февраля. /ТАСС/. Сибирское гостеприимство, уникальные подарки, блюда этнической кухни подготовили жители Красноярска для гостей и участников Универсиады. О варежках из собачьей шерсти, общении на английском языке, халяльных продуктах и пельменях из оленины в материале ТАСС. Универсиада пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта. В ней примут участие почти 3 тыс. атлетов из 59 стран мира.

На эту тему Лайки согреют спортсменов: как подмосковный дом-интернат участвует в Универсиаде

"Самое важное, что может предложить город, - это показать им (иностранным гостям - прим. ТАСС), что Сибирь это не какой-то край, где люди ходят в валенках и с медведями, как многие думают, а что это огромный край с огромным промышленным потенциалом, где живут очень современные люди, - сказала ТАСС директор проектного офиса компании "Норникель", принимающей участие в подготовке к Универсиаде, Яна Гриб. - Мы поможем развенчать определенные мифы о Сибири, что здесь все угрюмые, что здесь есть предубеждение к другим людям. И мы можем показать всему миру, что Сибирь - современная и дружелюбная". Варежки и браслеты В рамках благотворительной акции гости Универсиады получат 100 пар варежек, связанных жителями Красноярска из шерсти сибирской лайки. Вязать варежки будут подопечные благотворительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам "Старость в радость".

На эту тему Эстафета огня Зимней универсиады-2019 завершится в Красноярске

"Сибирь - холодный регион, но люди здесь душевные. Я хочу поддержать спортсменов и рад, что они получат в подарок не просто стандартные сувениры, а варежки из шерсти сибирских лаек, которые будут дарить уют и согревать их не только во время Универсиады", - сказал ТАСС представитель фонда Дмитрий Кольцов. Также зрители и гости Универсиады смогут получить браслеты, сделанные из переработанных пластиковых отходов. "Во время тестовых соревнований зрители и участники оставили более тонны пластиковых отходов, их было решено переработать и сделать браслеты", - рассказали ТАСС организаторы акции. Браслет будет состоять из 18 бусин, сделанных в форме бутылочек. Преодоление языкового барьера Жители Красноярска, где на время Универсиады поселилось много иностранных спортсменов и болельщиков, начали изучать иностранные языки. "Welcome! How are you?" - приветствует по-английски пассажиров таксист Юрий. Он даже расстраивается, узнав, что в этот раз придется везти соотечественника.

На эту тему Колобков поприветствовал спортсменов в деревне Универсиады в Красноярске

Несколько дней назад ему, а также 2,5 тыс. его коллег, раздали специально созданный для таксистов русско- английский разговорник. В нем собраны основные выражения, которые могут понадобиться таксистам при общении с иностранцами, стандартные вопросы и просьбы, а также фразы, которые помогут гостям ориентироваться в городе. Юрий вспоминает, что учил английский в 1980-е годы в школе и сейчас в перерывах между заказами открывает этот язык для себя заново. Похожие словари получили кондукторы общественного транспорта. Разговорник для них разработали ученики одной из красноярских гимназий. Медики шагнули еще дальше - для общения врачей с иностранцами разработана брошюра на русском, английском и китайском языках. А в случае экстренного поступления пациента медики могут воспользоваться инфографикой - показать пациенту плакат с картинками и понять, на что он жалуется, чтобы вовремя оказать помощь. Особенности питания Председатель Единого духовного управления мусульман Красноярского края Гаяз Фаткуллин рассказал ТАСС, что одних только исповедующих ислам спортсменов ожидается около 350 человек. С ними будут и другие члены делегаций, а также болельщики. По его словам, при подготовке учтены особенности питания мусульман - несколько сельхозпредприятий края получили сертификат на изготовление продукции по стандартам "халяль". Это позволит организовать питание для гостей с соблюдением исламских канонов. Красноярские кафе, бары и рестораны сделали ставку на этнические блюда. "Мы сделали обновление меню, включили туда блюда национальные, русские. В числе таковых блюда из оленины и северной рыбы. Обязательно пельмени с различными оригинальными начинками", - рассказал ТАСС красноярский ресторатор Владимир Владимиров.

На эту тему Парк Универсиады открылся в Красноярске