Лайки согреют спортсменов: как подмосковный дом-интернат участвует в Универсиаде

Жители крупнейшего в Подмосковье дома-интерната для пожилых людей и инвалидов связали для участников Универсиады с особенностями развития варежки из шерсти лайки. ТАСС рассказывает, зачем им это нужно

Универсиада, которая пройдет со 2 по 12 марта в Красноярске, — уникальная во многих отношениях. Россия впервые принимает Зимние Всемирные студенческие спортивные игры, и впервые же в соревнованиях примут участие атлеты Специальной Олимпиады. Команда российских подростков с ментальными особенностями 1 марта сыграет хоккейный юнифайд-матч с известными спортсменами и представителями бизнеса. В подарок атлеты и гости получат варежки, связанные из шерсти сибирской лайки — собаки, ставшей символом соревнования. Особым этот подарок делает то, что варежки вяжут люди, тоже в силу разных обстоятельств оказавшиеся исключенными из активной жизни. Например, обитатели подмосковного Климовского дома-интерната для пожилых и инвалидов. Забытые петли Ради того чтобы порадовать ребят, пенсионерка Любовь Напалкова решила вспомнить давно забытый навык. К спицам она не прикасалась полвека, поэтому руки дрожат. И палец натерла, пока связала одну пару. В детстве мама пыталась научить ее вязать варежки, так как девочка постоянно их теряла, катаясь с горки. Но ей это было неинтересно, а потом и некогда. Теперь появилось свободное время — несколько лет назад после перелома шейки бедра женщина оказалась в доме-интернате. Сейчас она мало двигается, хотя старается не засиживаться, иногда выходит в магазин, гуляет.

Описание Любовь Напалкова © Антон Новодережкин/ТАСС

У нее длинные светлые волосы, аккуратно уложенные в пучок, добрые глаза, вкрадчивый и тихий голос. Для завершения образа классической бабушки не хватает фартука и запаха пирожков. Во время разговора она откладывает спицы и розовую варежку, на которой начала вывязывать большой палец, на кровать, приглашает за стол и предлагает кофе или чай. Над столом висит телевизор. Сейчас он выключен, но, как признается пенсионерка, в свободное время она часто его смотрит, следит за новостями. Универсиаду тоже будет смотреть, болеть за российскую команду. "Как такое может быть — не болеть за наших спортсменов?" — недоумевает она. Иногда женщина замолкает, задумывается о своем. Вскользь, со вздохом, рассказывает о несложившейся личной жизни, не оправдавших надежд детях. Потом поднимает глаза и улыбается, потому что "так надо". "Улыбка поднимает настроение… Надо крепиться, настраивать себя только на хорошее. Лишь бы не было войны, а остальное все переживем. А как иначе?" — говорит она. Талант В отличие от Напалковой, другой обитатель дома-интерната — 45-летний Сергей Трунков — профессиональный вязальщик. Он научился вязать еще в детдоме и с каждым годом только совершенствует мастерство. Во время разговора он не откладывает спицы и продолжает работу, лишь изредка поглядывая на руки. Уследить за его пальцами невозможно. Кажется, что он может это делать даже во сне. Петли выходят ровные, ряды стройные, не отличишь от машинной вязки. "У меня талант есть", — говорит он.

Описание Сергей Трунков © Антон Новодережкин/ТАСС

Трунков спокойный, аккуратный и усидчивый. Видно, что вязание ему в удовольствие. Он может долго рассказывать о том, как выбирает рисунки в интернете и высчитывает петли, как выбирает пряжу и подбирает к ней спицы. Варежки для него — ерунда, на одну пару уходит всего два часа. Он предпочитает создавать большие вещи и выбирает сложные схемы. Вяжет родственникам и на заказ, участвует в выставках. Хвастается, что пять лет назад на одной из выставок занял первое место. Кроме вязания Трунков занимается спортом. Здесь он тоже преуспевает: недавно победил в местных соревнованиях по толканию ядра, а его баскетбольная команда завоевала второе место. Для Универсиады он за две недели связал более 20 пар варежек. "Я узнал, что соревнования будут, решил помочь, чтобы люди почувствовали теплоту, чтобы у них ручки не мерзли, чтобы удобно кататься было", — поясняет он. Миссия В комнате у Ирины Ермошиной на подоконнике, столе, шкафу — где только можно — сидят связанные ею куклы: рыжеволосые, брюнетки, с волосами пепельного цвета. У всех — губки бантиком, задорный взгляд и пышные юбки-пачки. Почему-то в основном черные и коричневые. На холодильнике — вязаные желтые, белые, фиолетовые петухи, вязаная же сувенирная корзинка с яйцами. Ермошина готовится к благотворительной ярмарке.

Описание Ирина Ермошина © Антон Новодережкин/ТАСС

Как и Трунков, она научилась рукодельничать в детстве. Ее отец, который вязал сети, в один из дней посадил маленькую дочь рядом и дал в руки крючок. Она настолько втянулась, что во взрослой жизни уже сама преподавала вязание. Когда женщина поселилась в Климовском доме-интернате, она решила создавать кукол для благотворительных ярмарок, чтобы помогать детям из малообеспеченных семей. Она подчеркивает, что ее изделия уникальны, у каждой куклы свой характер, и вторую точно такую же она связать не сможет. Несколько ее игрушек отправились в Донбасс в центр для больных раком.

Сейчас в вязании кукол для Ермошиной заключается смысл жизни. "Я встаю утром, душ принимаю и сразу за вязание берусь. Ни на что не отвлекаюсь", — рассказывает она. Кажется, что ничего другого для нее просто не существует. Она даже не собирается смотреть открытие и юнифайд-матч Универсиады, где будут вручать связанные ею варежки. Некогда. Климовск Юнифайд-матч и вязание особенных сувениров — часть кампании #МожетКаждый, которая призвана продемонстрировать, как гармонично сочетаются спорт и инклюзивное общество. "Мы специально решили отказаться от традиционной сувенирной продукции, чтобы дать возможность людям с особенностями развития тоже почувствовать себя участниками знакового спортивного события. Так как в Красноярске очень холодно, решили, что сувениром могут стать теплые варежки. Мне кажется, что рукавицы, сделанные с теплом и любовью специально для Универсиады, станут символом сибирского гостеприимства", — говорит организатор акции #МожетКаждый Дарья Мезурнишвили.

Вязать варежки для спортсменов вызвались в семи регионах России. В Климовском доме-интернате за две недели связали большую часть из заявленной сотни сувенирных варежек. "Дом-интернат с готовностью участвует в различных мероприятиях, потому что очень важно поддержать людей, которые поступают к нам в разном физическом и эмоциональном состоянии. Вязание — одна из таких активностей. Человек занят, он видит результат своей работы, общается с теми, кто приезжает за варежками, чувствует себя нужным. А сейчас еще они увидят свои варежки по телевизору. Конечно, это повышает самооценку, дает ощущение причастности к чему-то важному", — считает директор дома-интерната Александр Ханжий.

Описание Александр Ханжий © Антон Новодережкин/ТАСС