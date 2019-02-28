Лыжница Белорукова считает бронзу чемпионата мира в эстафете заслуженным результатом

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 28 февраля. /ТАСС/. Бронза российской женской команды в эстафете на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зефельде является заслуженным результатом. Об этом журналистам заявила Юлия Белорукова, бежавшая первый этап.

В четверг женская сборная России заняла третье место в лыжной эстафете 4х5 км. В составе команды также выступали Анастасия Седова, Анна Нечаевская и Наталья Непряева. Победу одержала команда Швеции, вторыми финишировали норвежки.

"Мы очень рады, думаю, мы заслужили бронзу, - сказала Белорукова. - Я уже привыкла бегать первый или второй этапы, поэтому жду девчонок на финише. Это очень нервозно, должна сказать. Но когда ты видишь, что есть отрыв от пятого места и мы боремся за третью позицию, нервов прибавляется еще больше".

"Думаю, все должно быть постепенно. Конечно, нам хочется выигрывать, это абсолютно точно. Каждый раз мы делаем все возможное, в том числе и когда занимаем пятое, 10-е или 30-е места. И сейчас так получилось, что мы на третье позиции, и это круто", - добавила она.

Для Белоруковой, которая больше специализируется на спринтерских дистанциях, чемпионат мира завершился. В программе соревнований осталась один женский старт - гонка на 30 км, которая пройдет 2 марта. Возможность завоевать еще одну медаль турнира она упустила в командном спринте, где вместе с Непряевой стала четвертой. "На сегодня я отпустила ту ситуацию, она осталась в прошлом. Сейчас уже новый день, и мы настраиваемся на максимальную работу", - отметила она.