Российские лыжницы завоевали бронзу в эстафете на чемпионате мира в Зефельде

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 28 февраля. /ТАСС/. Женская сборная России заняла третье место в лыжной эстафете 4х5 км на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в австрийском Зефельде.

Юлия Белорукова, Наталья Непряева, Анна Нечаевская и Анастасия Седова преодолели дистанцию за 57 минут 24,8 секунды. Победу одержала сборная Швеции (55.21,0), второе место заняла команда Норвегии (отставание - 3,1 секунды), россиянки проиграли победительницам 2 минуты 3,8 секунды.

На данный момент российские спортсмены завоевали шесть медалей (три серебряные и три бронзовые) на чемпионате мира в Зефельде. В медальном зачете россияне занимают четвертое место, лидируют норвежцы, завоевавшие 17 наград (8-4-5).

Лыжные соревнования чемпионата мира - 2019 продолжатся в пятницу мужской эстафетой 4х10 км. Мировое первенство завершится 3 марта.