Мартемьянов недоволен игрой "Автомобилиста" в обороне в начале матча КХЛ с "Трактором"

ЕКАТЕРИНБУРГ , 28 февраля. /ТАСС/. Главный тренер екатеринбургского "Автомобилиста" Андрей Мартемьянов остался недоволен игрой команды в обороне в первом периоде матча плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с челябинским "Трактором". Об этом Мартемьянов рассказал журналистам после игры.

В четверг "Автомобилист" дома обыграл "Трактор" со счетом 4:2 во втором матче серии первого раунда плей-офф КХЛ. Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу "Автомобилиста".

"Доволен результатом, содержанием игры в первом периоде категорически недоволен - команда была заточена на атаку, защитных действий не наблюдалось. В перерыве состоялся серьезный разговор, после которого команда начала играть в тот хоккей, который требовался. Спасибо команде, что смогла перестроиться, но так матчи начинать нельзя", - сказал Мартемьянов.

И. о. главного тренера "Трактора" Алексей Тертышный назвал игру равной, отметив, что соперник лучше реализовал свои моменты.

Третий матч серии пройдет 2 марта в Челябинске.