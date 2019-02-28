Леонов: "Локомотиву" не хватило опыта в игре клубного ЧМ по пляжному футболу с "Катанией"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Московскому "Локомотиву" в матче клубного чемпионата мира по пляжному футболу против итальянской "Катании" не хватило опыта, чтобы не доводить игру до овертайма. Таким мнением поделился с журналистами главный тренер московского клуба Илья Леонов.

Во втором туре клубного чемпионата мира "Локомотив" обыграл в дополнительное время "Катанью" со счетом 9:8.

"Встречались две классные команды, но наша немного помоложе, чуть меньше опыта, поэтому, ведя в счете, хотелось бы спокойнее доводить игру до победы в концовках. Состав претерпел значительные изменения, будем работать, хотелось бы почаще играть и выигрывать в подобных матчах. Сегодня не хватило опытных игроков, чтобы удержать преимущество в два гола и наладить ход матча", - сказал специалист.

На 38-й минуте матча был удален украинский голкипер "Катании" Виталий Сидоренко, после чего команда пропустила три мяча в овертайме. "Удаление сыграло на руку: зная Сидоренко, он бы такие мячи не пропустил. Мне с края поля не видно, был ли фол, пусть решают судьи. Сам Виталий говорит, что нарушение было на желтую карточку", - добавил Леонов.

После второго тура в активе двукратных чемпионов мира (2012, 2017) два очка, московский клуб занимает третью строчку турнирной таблицы группы В. Заключительную встречу группового этапа "Локомотив" проведет 1 марта против лидера группы - португальской "Браги".

Клубный чемпионат мира по пляжному футболу проходит в Москве во дворце спорта "Мегаспорт", турнир завершится 3 марта. Соревнования впервые проводятся за пределами Бразилии и в закрытом помещении.