Белов: хоккеисты СКА уступили "Спартаку" из-за своего разгильдяйства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Хоккеисты СКА проиграли второй матч первого раунда плей-офф Кубка Гагарина со "Спартаком" по причине своего разгильдяйства. Такое мнение журналистам высказал защитник хозяев Антон Белов.

СКА проиграл "Спартаку" со счетом 2:3 во втором матче плей-офф, пропустив при счете 2:0 три гола в третьем периоде. Счет в серии стал 2-0 в пользу москвичей.

"В третьем периоде вообще другая команда вышла, это российское разгильдяйство, и третий период, возможно, просто решили докатывать. Нужно было играть третий период как первые два, это плей-офф, - сказал Белов. - В третьем периоде у нас была мертвая скамейка. Первые два периода была другая команда".

Следующий матч команд пройдет 2 марта в Москве.