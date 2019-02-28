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Белов: хоккеисты СКА уступили "Спартаку" из-за своего разгильдяйства

По словам защитника, у СКА в третьем периоде вышла совершенно другая команда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Хоккеисты СКА проиграли второй матч первого раунда плей-офф Кубка Гагарина со "Спартаком" по причине своего разгильдяйства. Такое мнение журналистам высказал защитник хозяев Антон Белов.

СКА проиграл "Спартаку" со счетом 2:3 во втором матче плей-офф, пропустив при счете 2:0 три гола в третьем периоде. Счет в серии стал 2-0 в пользу москвичей.

"В третьем периоде вообще другая команда вышла, это российское разгильдяйство, и третий период, возможно, просто решили докатывать. Нужно было играть третий период как первые два, это плей-офф, - сказал Белов. - В третьем периоде у нас была мертвая скамейка. Первые два периода была другая команда".

Следующий матч команд пройдет 2 марта в Москве.

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