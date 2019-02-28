Тренер Белов: оба вратаря "Витязя" провели не лучший матч в плей-офф КХЛ с ЦСКА

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Вратари "Витязя" Йони Ортио и Александр Самонов во втором матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ЦСКА действовали не лучшим образом. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер подмосковной команды Валерий Белов.

В четверг ЦСКА на своем льду переиграл "Витязь" со счетом 6:2 и повел в серии до четырех побед со счетом 2-0. В предыдущем матче ЦСКА выиграл у соперника со счетом 4:0. После двух периодов тренерский штаб "Витязя" заменил Ортио на Самонова, который в заключительной трети матча пропустил две шайбы.

"Витязь" сегодня выглядел намного лучше, чем в первой игре, несмотря на счет. К сожалению, наши вратари провели мягко говоря не лучший свой матч. На наш взгляд, не очень сложные шайбы были для вратаря уровня Ортио, нам нужна была от них [голкиперов] помощь. Настрой был хороший и движение неплохое, в атаке играли лучше. Готовимся в Подольске дать настоящий бой армейцам", - отметил Белов.

"Мы проиграли вторые периоды, это связано с игрой ЦСКА, плюс дальняя сторона для смен, намного сложнее становится. Я считаю, что сегодня "Витязь" не рассыпался, а играл до конца, несмотря на крупный счет", - добавил он.

Главный тренер "Витязя" рассказал, что еще не определился со стартовым вратарем на третий матч серии, который состоится 2 марта в Подольске. "Пока сложно сказать, кто начнет третий матч. Планировался Самонов, но решение может измениться", - заключил Белов.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин сообщил, что ждет возвращения в строй нападающего Линдена Вея, пропустившего первые две игры серии. "Витязь" хорошо двигался, мы первый период провели без агрессии у ворот, во втором играли с большим желанием и попроще, и забили", - сказал Никитин.