Нестеров: основная борьба в серии плей-офф КХЛ между ЦСКА и "Витязем" еще впереди

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Исход серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московским ЦСКА и подмосковным "Витязем" еще не предрешен, вся борьба впереди. Такое мнение журналистам высказал защитник ЦСКА Никита Нестеров.

В четверг ЦСКА на своем льду переиграл "Витязь" со счетом 6:2 и повел в серии до четырех побед со счетом 2-0. Нестеров отметился победной заброшенной шайбой и тремя результативными передачами. Первую встречу армейцы выиграли со счетом 4:0.

"То, что я набрал четыре очка - это неплохо, но мы пропустили две шайбы, надо лучше играть в обороне. Несмотря на счет, с "Витязем" очень тяжело играть, хорошая команда. Стараемся в каждом периоде вкладываться по полной, работаем, бросаем, закрываем вратаря. Серия еще не окончена, вся борьба впереди", - отметил Нестеров.

Автор четвертой заброшенной шайбы защитник Михаил Науменков сделал акцент на слабой игре ЦСКА в первом периоде. "В первом периоде мы сыграли не так как хотели, как просил тренерский штаб. Потом в раздевалке поговорили о том, что надо изменить. Нас всегда просят начинать так, как во втором периоде. После первого периода проигрывали 0:1, если бы не начали работать, все могло бы сложиться совсем по-другому, это плей-офф", - подчеркнул игрок.

Третий матч серии состоится 2 марта в Подольске.