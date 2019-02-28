Куртинайтис: БК "Химки" играет иначе, когда Швед находится на площадке

МЫТИЩИ /Московская область/, 28 февраля. /ТАСС/. Защитник Алексей Швед является лидером баскетбольного клуба "Химки", и команда играет иначе, когда он находится на площадке. Об этом журналистам заявил главный тренер подмосковного клуба Римас Куртинайтис.

"Химки" уступили в четверг итальянскому клубу "Олимпия Милан" со счетом 88:90 в домашнем матче 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Самым результативным игроком встречи стал Швед, набравший 23 очка и 11 передач. Он провел первый матч после травмы пальца, которую получил в игре девятого тура Евролиги с литовским "Жальгирисом" 24 ноября.

"Швед сыграл так, как мы и ожидали - хорошо. Он сыграл даже лучше, чем я ожидал, - сказал Куртинайтис. - Он лидер нашей команды, и когда он на площадке, команда играет совершенно иначе. Очень жаль, что в матче с "Миланом" мы не смогли реализовать свои шансы".

"Химки" занимают 13-е место в турнирной таблице Евролиги, одержав девять побед при 15 поражениях. В следующем туре "Химки" в гостях сыграют с испанской "Басконией" 8 марта.