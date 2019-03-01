Колобков ожидает красивой спортивной борьбы на Универсиаде в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 1 марта. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков ожидает красивой борьбы от атлетов на XXIX Всемирной зимней Универсиаде в Красноярске. Об этом он заявил журналистам.

Универсиада в Красноярске откроется 2 марта.

"Мы провели огромную работу по подготовке Универсиады, надеюсь, что соревнования принесут радость болельщикам, спортсменам. Я чувствую огромную гордость от того, что такие соревнования проходят у нас в стране", - заявил Колобков.

"Я жду красивой спортивной борьбы, новых имен, жду зрителей на трибунах, хорошей погоды, снега", - добавил он.

На Универсиаде в Красноярске будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт-треке.