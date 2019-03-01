Хансен: Петербург мог бы провести ЧЕ-2022 по легкой атлетике на высочайшем уровне

ГЛАЗГО /Великобритания/, 1 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Президент Европейской легкоатлетической ассоциации (EA) Свен-Арне Хансен надеется, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) в скором времени будет полностью восстановлена в своих правах, и считает, что если Санкт-Петербург будет выбран столицей летнего чемпионата Европы - 2022, турнир пройдет на высочайшем уровне. Об этом Хансен сообщил ТАСС.

ЧЕ-2022 по легкой атлетике будет частью второго объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта, который первый раз проходил в августе 2018 года в Глазго и Берлине.

"Надеюсь, в начале мая у нас уже будут новости о том, где в 2022 году может пройти очередной подобный турнир", - сказал Хансен.