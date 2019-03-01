Хансен: Петербург мог бы провести ЧЕ-2022 по легкой атлетике на высочайшем уровне

ГЛАЗГО /Великобритания/, 1 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Президент Европейской легкоатлетической ассоциации (EA) Свен-Арне Хансен надеется, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) в скором времени будет полностью восстановлена в своих правах, и считает, что если Санкт-Петербург будет выбран столицей летнего чемпионата Европы - 2022, турнир пройдет на высочайшем уровне. Об этом Хансен сообщил ТАСС.
ЧЕ-2022 по легкой атлетике будет частью второго объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта, который первый раз проходил в августе 2018 года в Глазго и Берлине.
"Надеюсь, в начале мая у нас уже будут новости о том, где в 2022 году может пройти очередной подобный турнир", - сказал Хансен.
На вопрос, может ли Россия претендовать на проведение объединенного ЧЕ-2022, глава Европейской легкоатлетической ассоциации ответил: "Да, и я надеюсь, что Россия вернется в легкоатлетическую семью очень скоро. После того как это случится, я планирую приехать в Россию и встретиться с представителями федерации и политиками, потому что считаю, что мы могли бы провести чемпионат Европы (по легкой атлетике - прим. ТАСС) в Санкт-Петербурге на высочайшем уровне. Я буду счастлив это сделать, потому что у меня есть друзья в России".
"Вам следует спросить об этом Себастьяна Коэ [президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций], когда Всероссийская федерация легкой атлетики сможет вернуться в элиту. Но я надеюсь на то, что это произойдет очень скоро", - подчеркнул собеседник агентства.
Членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования Всемирного антидопингового агентства. Позднее IAAF сформировала рабочую группу во главе с Андерсеном, которая совместно с российской стороной реализует пункты дорожной карты по восстановлению организации. В настоящее время Россия не имеет права проводить международные легкоатлетические соревнования, а ведущие отечественные легкоатлеты могут выступать за рубежом только под нейтральным флагом.