Хансен: в отсутствии Ласицкене среди лидеров опросов нет ничего странного

ГЛАЗГО /Великобритания/, 1 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российская легкоатлетка Мария Ласицкене, которая на протяжении нескольких последних сезонов является лидером в женских прыжках в высоту, является фантастической спортсменкой. Об этом сообщил ТАСС президент Европейской легкоатлетической ассоциации (European Athletics, ЕА) Свен-Арне Хансен, который призвал не искать никаких подводных течений в том, что Ласицкене в последние годы ни разу не признавали лучшей легкоатлеткой Европы по итогам опросов, проводимых ЕА.

На вопрос, справедливо ли постоянное отсутствие Ласицкене в числе победителей в номинациях "Лучшая легкоатлетка месяца" или "Лучшая легкоатлетка года" в опросах, которые проводит ЕА, Хансен ответил следующее: "Я не считаю это странным, ведь в мире очень много прекрасных спортсменов. Голосования абсолютно открыты для всех, они проходят в социальных сетях, например в "Фейсбуке". И окончательные решения принимаю не я".

"Мария - фантастическая спортсменка! Вам лучше спросить у людей, почему они голосуют именно таким образом. Но эта спортсменка всегда находится в нашем главном списке лучших легкоатлетов", - подчеркнул собеседник ТАСС.

В 2018 году россиянка одержала победы на всех соревнованиях за исключением июльского турнира в Марокко. Ласицкене выиграла зимний чемпионат мира в британском Бирмингеме и летнее европейское первенство в Берлине, финал "Бриллиантовой лиги" и Континентальный кубок IAAF. Она не раз обновляла лучшие результаты сезона в мире. По итогам прошлого сезона Европейская легкоатлетическая ассоциация и Международная ассоциация легкоатлетических федераций включили Ласицкене в топ-10 лучших спортсменок 2018 года, однако главные призы достались не россиянке.