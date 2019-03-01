Генсек FISU: волонтеры станут главным социальным наследием Универсиады в Красноярске

"Конечно, когда говорят о наследии таких событий, упоминают объекты Игр, и это наследие, безусловно, останется жителям Красноярска. Мы не ставили перед оргкомитетом задачи строить "монстров" и воздвигать огромные здания, мы постарались использовать то, что есть, а новые объекты органично встроены в инфраструктуру города. Но главное социальное наследие Игр - это волонтеры, они смогут использовать этот опыт в будущем, именно так и произошло с командой волонтеров в Казани", - отметил Сэйнтронд.

"Команда Универсиады-2013 по-прежнему работает в Казани, они были задействованы во время чемпионата мира по футболу, и, уверен, продолжат участие в таких мероприятиях", - отметил генсек FISU.

"Что же касается экономического эффекта, то, если проанализировать опыт прошлых Игр, инвестиции могут окупиться в четыре раза. Теперь Красноярск узнает весь мир, как это когда-то было с Казанью", - подчеркнул генсек FISU.

Зимняя Универсиада пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта. Участники разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт-треке. К Студенческим играм в Красноярске построено, реконструировано и отремонтировано более 30 объектов спортивной, транспортной и медицинской инфраструктуры.