Тысячи зрителей приветствовали эстафету огня Универсиады в Красноярске

Во время эстафеты в Красноярске установилась необычно теплая для первых дней весны погода - около трех градусов выше нуля

КРАСНОЯРСК, 1 марта. /ТАСС/. Огонь Универсиады пронесли по улицам Красноярска, факелоносцев приветствовали тысячи зрителей - спортсмены, гости Игр и жители города. Красноярск стал последним этапом шествия огня Универсиады, начавшегося в сентябре 2018 года, передает с места событий корреспондент ТАСС. Дистанция эстафеты огня в Красноярске составила 11 км, в ней участвовали 70 факелоносцев. Они стартовали от библиотеки Сибирского федерального университета (СФУ) и финишировали в центре города, на острове Татышев в Парке Универсиады - в этнодеревне "Енисейская Сибирь". Здесь президент Международной федерации университетского спорта (FISU) Олег Матыцин и мэр Красноярска Сергей Еремин зажгли городскую чашу огня.

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"Огонь это уникальное явление, его пронесли через десятки стран, и вот он теперь у вас в городе. Я рад, что молодежь, люди старшего возраста вместе. Мы через огонь демонстрируем наше единство, университетской спорт дарит будущее, и я уверен, что это будущее очень яркое, в России и в Красноярске", - сказал Матыцин на церемонии зажжения чаши. Эстафета огня Студенческих игр стартовала 20 сентября в Турине (Италия), где прошла торжественная церемония зажжения огня зимней Универсиады-2019. В рамках международного этапа факелоносцы пробежали по улицам Алма- Аты (Казахстан) и Харбина (КНР), затем огонь пронесли по городам России и доставили в Красноярский край. До Красноярска огонь побывал в 12 населенных пунктах края. Краевой этап эстафеты начался с Норильска. Перед стартом огонь Универсиады прибыл на Надеждинский металлургический завод - крупнейшее предприятие "Норникеля". Там огонь Универсиады объединили с пламенем металлургических печей. Огонь по улицам города пронесли руководители "Норникеля", а также известные в городе спортсмены и общественные деятели. Олимпийский трамплин Огонь по улицам Красноярска пронесли Олег Матыцин, заместитель директора Заполярного филиала компании "Норникель" по региональной политике и корпоративным проектам Вячеслав Щукин, президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов, солистка Красноярского театра оперы и балета Вера Баранова, чемпион мира по вольной борьбе Виктор Алексеев, чемпионка мира по синхронному плаванию Анастасия Баяндина и другие спортивные и культурные деятели, известные горожане.

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Во время эстафеты в Красноярске установилась необычно теплая для первых дней весны погода - около трех градусов выше нуля. Огромное количество зрителей приветствовало факелоносцев. Многие из них в качестве группы поддержки бежали рядом, фотографировали огонь и спортсменов, делали селфи. "Я сам в молодости занимался спортивным ориентированием. Лыжи, снег, ветер в ушах. Сейчас я хочу показать детям, что такое спорт, что это ярко, красиво и важно", - сказал ТАСС красноярец Сергей Ячменев, пришедший посмотреть на эстафету с двумя детьми. Известный фигурист и посол Универсиады Алексей Ягудин, приехавший встречать эстафету в Красноярск, назвал Студенческие игры "трамплином для будущих олимпийских высот". "Она [Универсиада] нужна абсолютно всем. Очень серьезно нужно относиться к этому празднику спорта, празднику студентов. Будем ждать новых имен, которые, безусловно, здесь откроются", - сказал журналистам Ягудин. Праздник спорта Участник лыжных марафонов, организатор ежегодной лыжни "Норникеля" и Полярной олимпиады Вячеслав Щукин рассказал ТАСС, что готовился к эстафете как морально, так и физически - на беговой дорожке. "Переполняют эмоции, прежде всего это гордость за Красноярский край. Ведь зимняя Универсиада впервые в России. Я горжусь Норильском, где начался региональный этап эстафеты и огонь [Универсиады] был обогащен металлургическим огнем. Сегодня праздник и в Норильске, и в Красноярске, я думаю, что это праздник для всей страны", - сказал Щукин, добавив, что будет рассказывать детям о том, как бежал с факелом Игр. Щукин координирует развитие массового спорта в Норильске и на Таймыре. Особое внимание уделяет сохранению культуры и традиций коренных малочисленных народов Севера, поддержке и развитию северного многоборья, в 2005 году являлся одним из организаторов первенства России среди юниоров и чемпионата России по северному многоборью на Таймыре. Курирует мини-футбольный клуб "Норильский никель" и общероссийский проект "Мини-футбол - в школу. Регион Заполярье".

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