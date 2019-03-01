В Красноярске завершилась эстафета огня Универсиады-2019

На старте этапа губернатор Красноярского края Александр Усс получил огонь из рук послов Универсиады - олимпийского чемпиона по фигурному катанию Алексея Ягудина, титулованной российской теннисистки Динары Сафиной, а также серебряного призера Игр-2014 в Сочи сноубордиста Николая Олюнина.

Факелоносцы стартовали от библиотеки Сибирского федерального университета, пробежали по Свободному проспекту, улицам Годенко, Красной Армии и Копылова, а затем по проспекту Мира и Виноградовскому мосту. Участники эстафеты финишировали на острове Татышев, в Парке Универсиады - в этнодеревне "Енисейская Сибирь", где городскую чашу огня зажгли президент Международной федерации университетского спорта (FISU) Олег Матыцин и мэр Красноярска Сергей Еремин.

Общая протяженность этапа составила почти 11 км. Огонь по улицам столицы Студенческих игр пронесли 70 факелоносцев, в том числе заместитель директора Заполярного филиала компании "Норникель" по региональной политике и корпоративным проектам Вячеслав Щукин, вице-президент по региональной политике и взаимодействию с органами власти "Русала" Елена Безденежных, генеральный директор Соса-Cola HBC Russia Александар Ружевич, президент Российского студенческого спортивного союза, ректор Московской государственной академии физической культуры Сергей Сейранов, руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба, солистка Красноярского театра оперы и балета, профессор Красноярского государственного института искусств им. Д. А. Хворостовского Вера Баранова, чемпион мира по вольной борьбе Виктор Алексеев, чемпионка мира по синхронному плаванию Анастасия Баяндина, чемпион мира по зимнему триатлону Павел Якимов, победительница соревнований по фристайлу на Универсиаде-2013 Дарья Коряковцева, общественный деятель, руководитель проекта "Шаг за шагом к мечте", посол Универсиады Наталья Каптелинина, многократный чемпион мира по легкой атлетике среди ветеранов Валерий Давыдов, директор академии регби "Сибирь" Сергей Баженов.

"Сегодня очень важный момент, путь огня Универсиады заканчивается здесь, в Красноярске, - сказал министр спорта РФ Павел Колобков. - Огонь Универсиады прошел долгий путь, миллионы россиян увидели его воочию и передали нам тепло своих сердец. Уже завтра пройдет церемония открытия Универсиады, и следующие десять дней будут насыщенными. Думаю, что все спортсмены почувствуют наше гостеприимство и радость спортивной борьбы".

Эстафета огня Студенческих игр стартовала 20 сентября в Турине, где прошла торжественная церемония зажжения огня Универсиады-2019. В рамках международного этапа факелоносцы пробежали по улицам Алма-Аты и Харбина. На территории России огонь Студенческих игр побывал в 30 городах.