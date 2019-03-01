Российские ассистенты будут помогать тренеру Саммельвуо в сборной России по волейболу

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Обязательным условием работы финна Туомаса Саммельвуо на посту главного тренера сборной России по волейболу будет включение в штаб российских ассистентов. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Геннадий Шипулин.

В пятницу Саммельвуо был назначен на пост главного тренера мужской сборной России. Данное решение было принято на президиуме ВФВ.

"Меня устраивает концепция его работы, постановка учебного процесса, он устраивает как личность, бывший игрок и тренер, - сказал Шипулин. - "Кузбасс" - молодая команда, он смог построить работу с неизвестными игроками, которые ранее не выступали в сборной. Мне импонирует стиль его игры, постановка, харизма, энергетика и самоотдача - он отдает себя полностью. Плюс он планирует переехать жить в Россию, принять российское гражданство, завести здесь семью, но главное - это его работа сегодня, отдача и умение находить контакт с россиянами".

"Обязательно будет условие, чтобы у него были ассистенты, как минимум два - россияне, которые работают в суперлиге. Наверное, будут еще какие-то изменения в институте команды: на президиуме были озвучены моменты, что должен быть директор сборной. Нам нужно учесть все ошибки, которые были до этого. Раскачиваться некогда, скоро Олимпиада, домашний чемпионат мира, некогда больше выбирать, к тому же это не самый плохой выбор", - добавил Шипулин.

По информации ТАСС, контракт Саммельвуо со сборной Финляндии, которую он возглавляет на данный момент, продлен не будет. Саммельвуо также продолжит возглавлять кемеровский "Кузбасс", в котором работает с 2016 года.