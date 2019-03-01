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Чемпионат мира по лыжным видам спорта-2019

Российский лыжник Устюгов испытывал боль в животе во время эстафеты на ЧМ

По словам тренера спортсмена Маркуса Крамера, Устюгов не мог бежать в полную силу
Сергей Устюгов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Сергей Устюгов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 1 марта. /ТАСС/. Российский лыжник Сергей Устюгов испытывал боль в животе во время эстафеты на чемпионате мира в австрийском Зефельде. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсмена Маркус Крамер.

Сборная России заняла второе место в эстафете. Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Александр Большунов и Устюгов проиграли победителям 38,8 секунды. Первое место заняла команда Норвегии (1 час 42 минуты 32,1 секунды), третьими финишировали французы (+1.01,0). Устюгов бежал последний этап, на котором проиграл норвежцу Йоханнесу Клебо 38,8 секунды.

"Сергей перед стартом почувствовал недомогание, однако сказал, что это не помешает ему стартовать, но уже по ходу гонки боль в животе усилилась, и он уже не мог бежать в полную силу, - сказал Крамер. - Если бы не эти проблемы, то он был бы способен бороться за золото, но когда твой организм не может работать на 100 процентов, это сложно. Съел ли он что-то? Пока сложно сказать, нам надо выяснить причины".

Чемпионат мира по лыжным видам спорта в Зефельде завершится 3 марта.

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Чемпионат мира по лыжным видам спорта-2019
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