Хоккеист Морозов: сборная России робко начала матч против словаков на Универсиаде-2019

КРАСНОЯРСК, 1 марта. /ТАСС/. Робкое начало помешало российским хоккеистам на старте турнира Универсиады-2019 в Красноярске. Об этом журналистам заявил нападающий сборной России Егор Морозов.

В стартовом матче хоккейного турнира на Универсиаде-2019 российские хоккеисты обыграли словаков со счетов 2:1 в овертайме. Морозов забросил победную шайбу на 63-й минуте.

"Робко начали, может быть, много желания было. Потом поговорили с ребятами, скинули немного напряжения. Если в первом периоде было тяжело, то во втором и третьем полегче. Мы просто не реализовывали свои моменты", - заявил Морозов.

"Вратарь словаков [Матей Томек] неплохо сыграл, но мы не так бросали. Похладнокровней надо было в завершении нам быть, именно в последнем броске", - добавил хоккеист.

В следующем матче группового этапа сборная России сыграет с командой Японии. Матч пройдет 3 марта.