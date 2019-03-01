Хандаев: волнение сказалось на игре сборной России по бенди в первом матче на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 1 марта. /ТАСС/. Волнение игроков сказалось на первом матче сборной России по хоккею с мячом против команды Казахстана на Всемирных студенческих играх в Красноярске. Об этом журналистам рассказал главный тренер студенческой сборной России Ильяс Хандаев.

Российская команда в стартовой игре победила сборную Казахстана со счетом 9:1.

"Это была стартовая игра для нас, сказывалось волнение игроков, но матч получился нормальным. У нас все впереди, есть время сыграться, - сообщил Хандаев. - Я хорошо знаком с командой Казахстана, меня очень радует, что ребята прогрессируют".

В следующем матче россияне 4 марта сыграют со сборной Норвегии, которая ранее в пятницу уступила шведам со счетом 0:8. Сборные России и Швеции сыграют друг с другом 8 марта.

"Делать прогнозы - неблагодарное занятие, но могу сказать, что все шведские команды хорошо обучены, и эта сборная - не исключение. Шведы всегда славились командной игрой, надеюсь, что командная игра станет и нашей сильной стороной", - добавил специалист.