Хоккеист Ган: тренер сборной РФ по бенди сказал поимпровизировать в матче с казахстанцами

КРАСНОЯРСК, 1 марта. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по хоккею с мячом сказал игрокам поимпровизировать в первом матче Всемирных студенческих игр против команды Казахстана. Об этом журналистам рассказал хоккеист российской сборной Сергей Ган.

Мужская сборная России по хоккею с мячом со счетом 9:1 разгромила команду Казахстана в стартовом матче Универсиады. Ган отметился хет-триком.

"Тренерский штаб нам сегодня сказал поимпровизировать, чтобы посмотреть, что у нас получится, а что нет. Не все удалось, конечно, но что-то получилось. Мы три дня катались вместе, с каждой игрой потихоньку будем привыкать друг к другу. Думаю, в финал мы попадем, сыграемся, и все будет хорошо", - отметил Ган.

"В Красноярске всегда хорошо поддерживали хоккей с мячом, сегодня трибуны было слышно - болельщики кричат громко. Это помогает и нам - трибуны гонят вперед. Не хочется бросать играть, когда тебя так гонят в атаку", - добавил игрок.

Универсиада в Красноярске пройдет с 2 по 12 марта.