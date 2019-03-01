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Чемпионат мира по лыжным видам спорта-2019

Лыжник Клебо не ожидал, что ему удастся оторваться от Устюгова в эстафете ЧМ

Норвежец финишировал с большим опережением
Йоханнес Клебо и Сергей Устюгов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Йоханнес Клебо и Сергей Устюгов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 1 марта. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо был удивлен, что на последнем этапе эстафетной гонки чемпионата мира в Зефельде ему удалось оторваться от единственного конкурента в борьбе за золото россиянина Сергея Устюгова. Об этом он рассказал журналистам после окончания соревнований.

Российская команда, за которую выступали Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Александр Большунов и Устюгов, уступила победу норвежцам в эстафете 4х10 км. На последнем этапе Устюгов соперничал за золото с Клебо, однако борьбы между ними не получилось: норвежец по ходу дистанции сумел оторваться от Устюгова и финишировал с большим опережением.

"Если честно, то это меня немного удивило. Я думал, что он будет атаковать на третьем круге, так что его отставание стало для меня сюрпризом. Так что мне оставалось пересечь финишную черту и порадоваться победе с тремя ребятами из команды. Для нас это невероятно, просто круто", - сказал Клебо.

На данный момент российские спортсмены завоевали на чемпионате мира в Зефельде семь медалей (четыре серебряные и три бронзовые). В медальном зачете россияне занимают четвертое место, лидируют норвежцы, завоевавшие 19 наград (10-4-5).

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