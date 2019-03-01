Тренер "Анжи" считает, что работа на сборах стала залогом победы над "Оренбургом"

МОСКВА, 1 марта. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Победа футбольного клуба "Анжи" над "Оренбургом" в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) является результатом работы команды на учебно-тренировочных сборах. Об этом ТАСС сообщил главный тренер махачкалинского клуба Магомед Адиев.

В пятницу футболисты "Анжи" со счетом 1:0 обыграли "Оренбург". Этот матч стал первым в рамках РПЛ после зимней паузы.

"Конечно, любой победе доволен как тренер, так и футболисты, и данный матч не является исключением. "Оренбург" доказал в первой части чемпионата, что является командой, способной не только потрепать нервы лидеру, но и отобрать у него очки. Сегодня мы сыграли очень организованно, несмотря на все те трудности, которые присутствуют в нашем клубе, а они действительно очень большие. Рад, что футболисты не бросают тренировки и подготовку к играм", - сказал Адиев.

"Именно такие человеческие факторы и приносят определенные дивиденды в профессионализм и мастерство каждого из нас. Думаю, что сегодня нам удалось одержать победу как раз за счет этих факторов, добросовестной работы на сборах и честному отношению к делу и в первую очередь к самому себе", - добавил Адиев.

В турнирной таблице "Анжи" занимает 13-е место с 18 очками в активе. "Оренбург" набрал 22 балла и идет 10-м. В следующем туре "Анжи" 10 марта примет московский "Локомотив". "Оренбург" днем позднее проведет выездной матч с "Краснодаром".