Тренер Хромых: игра со словаками на Универсиаде показала настрой российских хоккеистов

КРАСНОЯРСК, 1 марта. /ТАСС/. Матч против словацких хоккеистов показал, что у сборной России есть правильный настрой на Универсиаду в Красноярске. Об этом журналистам заявил главный тренер российской команды Владислав Хромых.

В стартовом матче хоккейного турнира на Универсиаде-2019 российские хоккеисты обыграли словаков со счетов 2:1 в овертайме. "Тяжелая игра получилась, но чувствовалось, что у команды есть настрой. Может, даже лучше, что такая игра получилась на старте турнира, потому что ребята поймут, что все соперники достойны, могут играть и так просто победу не отдадут", - сказал Хромых.

"Очень понравилась мне сборная Словакии - как вратарь их действовал, как команда оборонялась, как контратаковала", - добавил специалист.

Хромых отметил поддержку трибун. "Атмосфера сегодня была потрясающей, был полный дворец. Ребятам из обеих команд, я думаю, было приятно играть. Они показывали классный хоккей. Мы чувствовали поддержку трибун, которые гнали нас вперед. Они во многом нам помогли забить два гола", - добавил он.

В следующем матче группового этапа сборная России сыграет с командой Японии. Матч пройдет 3 марта. "В следующей игре сделаем правильные выводы и сыграем более результативно в атаке", - заключил главный тренер.

В мужском хоккейном турнире на Универсиаде 12 команд поделены на две группы. В группе A выступают сборные России, Чехии, Венгрии, Японии, США и Словакии, в группе B играют команды Латвии, Швейцарии, Канады, Великобритании, Казахстана и Швеции. По итогам группового турнира по четыре лучшие сборные из каждой группы выйдут в четвертьфинал.