Защитник "Салавата Юлаева" Коледов сломал руку в матче плей-офф КХЛ с "Металлургом"

УФА, 1 марта. /ТАСС/. Защитник уфимского "Салавата Юлаева" Павел Коледов выбыл на неопределенный срок из-за травмы руки, полученной в третьем матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против магнитогорского "Металлурга". Об этом журналистам сообщил главный тренер уфимской команды Николай Цулыгин.

"Салават Юлаев" одержал победу над "Металлургом" со счетом 5:1 в третьем матче серии. Встреча прошла в Уфе. Игру также пропустил из-за повреждения защитник уфимцев Филип Ларсен.

"По Ларсену пока еще не известно, Коледова точно уже в ближайшее время не ждать, потому что у него перелом", - сказал Цулыгин, отвечая на вопрос, сыграют ли защитники следующие игры команды.

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Салавата Юлаева". Следующий матч пройдет 3 марта в Уфе.