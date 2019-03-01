Яндач: хоккеисты "Металлурга" плохо провели первый период матча против "Салавата Юлаева"

УФА, 1 марта. /ТАСС/. Хоккеисты магнитогорского "Металлурга" плохо провели первый период третьего матча серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против уфимского "Салавата Юлаева". Об этом журналистам рассказал главный тренер "Металлурга" Йозеф Яндач.

В пятницу "Салават Юлаев" дома одержал победу над "Металлургом" со счетом 5:1, забросив пять шайб в первом периоде. Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу уфимского клуба.

"У нас был плохой старт. Все решил первый период, поэтому на следующую игру надо, чтобы играли с самого начала", - сказал Яндач, добавив, что команда будет биться.

Капитана "Металлурга" 37-летний Сергей Мозякин не вышел на лед после первого периода. "В первом периоде Мозякин получил удар. Он хотел играть еще, но при таком результате мы хотели, чтобы он готовился к следующей игре", - сказал он.

Мозякин некоторое время оставался на льду после столкновения с защитником "Салавата Юлаева" Алексеем Семеновым.

Следующая игра серии состоится в Уфе 3 марта.