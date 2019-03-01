Хартли: "Авангард" проявил в матче плей-офф КХЛ с "Ак Барсом" свою дисциплинированность

КАЗАНЬ, 1 марта. /ТАСС/. Игроки омского "Авангарда" показали свою дисциплинированность в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с казанским "Ак Барсом". Об этом журналистам сказал главный тренер "Авангарда" Боб Хартли.

"Авангард" одержал гостевую победу над "Ак Барсом" со счетом 4:1 и повел в серии - 3-0.

"Очень горжусь своей командой, очень важная победа. Мы были по ходу сезона второй по дисциплинированности командой лиги, и в этой игре это тоже проявилось. Мы не включались в отдельные эпизоды, которые происходили на льду, мы делали свое дело и в итоге забросили и в равных составах, и в меньшинстве, и в большинстве. Очень горжусь тем, как наша команда себя сегодня проявляла, кажется, что все подходит к завершению, но это далеко не так, и мы готовимся к следующему матчу", - сказал Хартли.

Также тренер омского клуба пожаловался на грубую игру со стороны соперника. "Соперник нас старался травмировать, было очень много ударов в голову, было очень много поздних ударов после свистка. Я не хочу оказаться в такой ситуации, когда бы мне пришлось объяснять родственникам какого-либо хоккеиста, почему он попал в инвалидное кресло. Я понимаю, что такое хоккей в плей-офф, мы все это понимаем, но таких эпизодов быть не должно", - сказал он.

Комментируя слова Хартли, главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов отметил, что действия игроков не были умышленными, а стиль игры продиктован условиями плей-офф. "Я не думаю, что что-то делается специально, мне кажется, Боб чересчур эмоционально рассказывает нам. Никаких ударов в голову и умышленных каких-то действий не было абсолютно. Да, жесткая игра, это плей-офф, никто не хочет проигрывать, но таким образом говорить я бы не стал", - сказал тренер казанцев.

В предыдущих двух матчах "Авангард" забросил в ворота соперника по шесть шайб (6:3, 6:0). Команды в четвертый раз встречаются в плей-офф КХЛ, все три предыдущие серии выигрывал клуб из Казани, являющийся действующим обладателем Кубка Гагарина. Четвертый матч серии пройдет 3 марта в Казани.