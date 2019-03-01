Леонов: "Локомотив" не смог выстроить оборону к клубному ЧМ по пляжному футболу

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. "Локомотив" не смог уверенно провести клубный чемпионат мира по пляжному футболу из-за невыстроенной игры в обороне. Таким мнением поделился с журналистами главный тренер московской команды Илья Леонов.

В пятницу московский клуб проиграл со счетом 6:7 португальской "Браге" в заключительном матче группового этапа и занял последнюю строчку турнирной таблицы. 2 марта "Локомотив" встретится с белорусским БАТЭ в матче за седьмое место.

"Для нас этот матч был финалом, так как нужно было выходить из группы. Этот "Локомотив" - молодая команда, которая набирается опыта, мы сегодня дали бой, можно сказать, сборной мира, и, надеюсь, что зрители получили удовольствие, несмотря на неудовлетворительный результат, - сказал Леонов. - Показали достаточно качественный футбол на групповом этапе, но нельзя выиграть, пропуская столько мячей - победы в пляжном футболе кроются именно в обороне, которую мы так и не смогли выстроить к турниру. Ребята должны набираться опыта на таких соревнованиях, конечно, хотелось бы, чтобы это происходило через победы".

Клубный чемпионат мира по пляжному футболу проходит в Москве во дворце спорта "Мегаспорт", турнир завершится 3 марта. Соревнования впервые проводятся за пределами Бразилии, а также впервые матчи турнира проходят в закрытом помещении.