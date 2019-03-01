Раисов: поражение в третьем матче плей-офф КХЛ не скажется на уверенности "Динамо"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Поражение в третьей игре серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) от "Йокерита" не должно сказаться на уверенности игроков московского "Динамо" перед следующими играми. Такое мнение журналистам высказал нападающий бело-голубых Аслан Раисов.

В пятницу "Динамо" на своем льду уступило "Йокериту" со счетом 2:3 в овертайме. Счет в серии стал 2-1 в пользу бело-голубых.

"Характер матчей не изменился, были одинаковые игры, как в Хельсинки, так и здесь. Там нам больше повезло, здесь им. Они много набрасывают шайбу на пятак и сегодня у них больше залетело, чем у нас, блокировать не всегда получается, но никто не отворачивается. Поражение не должно сказаться на нашей уверенности", - отметил Раисов.

Другой нападающий "Динамо" и автор первой заброшенной шайбы в матче Владимир Брюквин отметил, что хоккеисты "Йокерита" выглядели свежее хозяев льда. "Не дотерпели, пропустили гол в конце третьего периода, надо было четче сыграть, удержать счет. Во втором периоде были моменты, могли забросить больше, надо было реализовывать. "Йокерит" сильнее начинает периоды, надо внимательно сыграть в обороне первые минут семь-восемь, потом они подсаживаются, и игра выравнивается", - рассказал Брюквин.

Четвертый матч серии до четырех побед состоится 3 марта в Москве.