Генменеджер "Йокерита": серия плей-офф КХЛ с московским "Динамо" получится длинной

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Серия первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московским "Динамо" и хельсинским "Йокеритом" затянется дольше, чем на пять матчей. Такое мнение ТАСС высказал генеральный менеджер финского клуба Яри Курри.

В пятницу "Йокерит" со счетом 3:2 в овертайме на выезде переиграл "Динамо" в третьем матче серии. Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Динамо".

"Это очень важная победа для нас, в домашних матчах у нас было очень много голевых моментов, но вратарь "Динамо" играл великолепно. Он помог им победить. Но сегодня мы смогли использовать несколько возможностей и меньше пропустить. Думаю, будет длинная серия", - отметил Курри.

В первых двух матчах серии ворота "Динамо" защищал Александр Еременко, в третьей игре - Иван Бочаров. "Я не думаю, что замена вратаря у "Динамо" нам помогла, он сегодня несколько раз тоже выручил. Я очень рад, что наш вратарь сыграл очень уверенно сегодня. Янис Калниньш действовал очень хорошо, а это всегда помогает команде, особенно в плей-офф", - подчеркнул Курри.

Генеральный менеджер финской команды считает, что победа в третьем матче поможет хоккеистам обрести уверенность в своих силах. "Нам тяжело даются заброшенные шайбы в этой серии, игра в большинстве пока находится не на должном уровне. В следующих матчах нужно действовать умно и не пропускать легких шайб. У "Динамо" очень мастеровитые игроки, которые хорошо комбинируют, если им давать много шансов, то они будут забрасывать", - заключил собеседник агентства.

Четвертая встреча серии состоится 3 марта в Москве.