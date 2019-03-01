Кронвалль: хоккеисты "Локомотива" проиграли сами себе в третьем матче плей-офф с "Сочи"

СОЧИ, 2 марта. /ТАСС/. Хоккеисты "Локомотива" проиграли сами себе в третьем матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против "Сочи". Такое мнение ТАСС высказал капитан ярославской команды Стаффан Кронвалль.

В пятницу "Локомотив" уступил "Сочи" в овертайме со счетом 2:3, Кронвалль стал автором одного из голов. Счет в серии стал 2-1 в пользу железнодорожников.

"У соперника было преимущество домашней площадки, за них болела домашняя публика. Первые два периода мы играли хорошо, в третьем периоде немного не получилось, - сказал защитник. - Мы провели всего одну смену в овертайме, контролировал шайбу, но то, что случилось - это плей-офф. Мы проиграли сами себе, но завтра мы вернемся к тренировкам с новыми силами".

Следующий матч "Локомотив" сыграет против "Сочи" также на выезде 3 марта.