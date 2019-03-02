Старовойтова: перед женской сборной РФ по хоккею стоит задача выиграть золото Универсиады

"Мы все игры планируем выходить настроенными только на победу, не важно, какой перед нами соперник, - сказала Старовойтова. - Наши тренеры нам поставили задачу выиграть с большим счетом, по ходу игры они обращали наше внимание на ошибки.

Если честно, мы даже не смотрели за раскаткой соперниц, хотя это обычно принято, мы решили просто лучше себя настроить на матч. Мы не знали, насколько сильная сборная Швейцарии приехала, они молодцы, боролись, но так оказалось, что мы на уровень их выше".

"На каждый турнир, где бы мы ни играли, у нас стоит задача - только победа, ни шагу назад. У нас других вариантов нет. Выходя на лед, мы становимся спортсменами, а не остаемся девочками. Тренеры нам говорят, что кто бы перед нами не был, мы не должны опускаться ниже своего уровня. Нам сказали - все или ничего, мы тут за золотом", - добавила хоккеистка.

В следующем матче российские хоккеистки сыграют со сборной Китая. Игра пройдет 3 марта. Универсиада в Красноярске завершится 12 марта.