Сборные России по хоккею с побед стартовали на Универсиаде-2019

КРАСНОЯРСК, 1 марта. /ТАСС/. Сборные России по хоккею с мячом и с шайбой одержали победы в стартовых матчах XXIX Всемирной зимней Универсиады. Первые соревнования прошли за день до церемонии открытия турнира.
Красноярск уже давно живет Универсиадой. Официальные мероприятия в преддверии старта соревнований начались еще 27 февраля, и по мере приближения церемонии открытия их важность увеличивается. Так, утром 1 марта подошла к концу эстафета огня Студенческих игр, которая длилась с 20 сентября прошлого года.
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В заключительном этапе эстафеты, протяженность которого составила 11 километров, приняли участие глава Международной федерации университетского спорта (FISU) Олег Матыцин, заместитель директора Заполярного филиала компании "Норникель" по региональной политике и корпоративным проектам Вячеслав Щукин, президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов, солистка Красноярского театра оперы и балета Вера Баранова, чемпион мира по вольной борьбе Виктор Алексеев, чемпионка мира по синхронному плаванию Анастасия Баяндина и другие спортивные и культурные деятели. В завершении губернатор Красноярского края Александр Усс получил огонь из рук послов Универсиады - олимпийского чемпиона по фигурному катанию Алексея Ягудина, российской теннисистки Динары Сафиной, а также серебряного призера Игр-2014 в Сочи сноубордиста Николая Олюнина.
"Сегодня очень важный момент, путь огня Универсиады заканчивается здесь, в Красноярске, - сказал министр спорта РФ Павел Колобков. - Огонь Универсиады прошел долгий путь, миллионы россиян увидели его воочию и передали нам тепло своих сердец. Уже завтра пройдет церемония открытия Универсиады, и следующие десять дней будут насыщенными. Думаю, что все спортсмены почувствуют наше гостеприимство и радость спортивной борьбы".
Теплая погода не станет помехой
Примечательный факт - температура воздуха в Красноярске в пятницу поднималась до плюс 4 градусов. Зимние соревнования при теплой погоде - явление пусть и специфичное, но все же не новое. Далеко за примерами ходить не придется, на проходящем в эти дни в австрийском Зефельде чемпионате мира по лыжным видам спорта порой бывает настолько жарко, что спортсменам приходится выступать в облегченной экипировке.
Впрочем, Ягудин уверен, что потепление в Красноярске никак не отразится на впечатлениях от соревнований. "Наверное, город просто в шоке от такого количества гостей, вот снег и растаял, - сказал олимпийский чемпион. - Хотя еще две недели назад здесь было минус 35-38. Ничего, я уверен, что прекрасные эмоции останутся у всех".
Между тем, несмотря на проказы погоды, город и уровень организации Универсиады производят положительное впечатление на участников турнира, и даже капитан сборной США по хоккею Мэдди Уолсманн на пресс-конференции не скупилась на положительные эпитеты. "Для меня это великая честь и огромный опыт - побывать здесь, в Красноярске, - сказала она. - Мы прилетели вчера и сразу ощутили на себе внимание и заботу. Я занимаюсь хоккеем с 16 лет и, скажу честно, никогда не видела таких объектов, для меня действительно честь находиться здесь, и все эти воспоминания навсегда останутся со мной".
День разгромов
Соревновательную часть Универсиады открыл матч женской сборной России по хоккею с шайбой против швейцарок. Встреча прошла под полным контролем россиянок и завершилась со счетом 10:0. Казалось, лучшего начала Студенческих игр и представить было нельзя.
Но затем в дело вступила женская команда по хоккею с мячом, одержавшая уверенную победу над норвежками - 4:0. Несмотря на счет, соперницы оказали россиянкам ожесточенное сопротивление, на что в беседе с журналистами после встречи указал главный тренер национальной команды Александр Межуев. "Стартовая игра всегда тяжела, радует то, что быстро забили и не пропустили, - сказал специалист. - Уровень норвежской сборной оказался неожиданным, думал, что сегодня нам будет полегче, но здесь играет практически 60 процентов основной сборной Норвегии".
Вице-президент Федерации хоккея с мячом России Сергей Мяус в беседе с ТАСС отметил мастерство женской сборной. "У обеих команд чувствовалось волнение, но, на мой взгляд, все же хоккеистки сборной России были более нацелены и мастеровиты, - сказал он. - Заслуженная победа, но стоит учитывать, что все основные игры у российской сборной еще впереди".
Позднее мужская сборная по бенди провела встречу с командой Казахстана, завершившуюся крупной победой россиян со счетом 9:1. Главный тренер российской команды Ильяс Хандаев сообщил, что несмотря на красивый счет, волнение сказалось на его подопечных. "Это была стартовая игра для нас, сказывалось волнение игроков, но матч получился нормальным, у нас все впереди, есть время сыграться, - сообщил Хандаев. - Я хорошо знаком с командой Казахстана, меня очень радует, что ребята прогрессируют".
В завершении дня мужская сборная России по хоккею с шайбой победила словаков (2:1). Основное время завершилось вничью, судьба матча решилась в овертайме. "Робко начали, может быть, много желания было, - сказал после встречи нападающий российской сборной Егор Морозов. - Потом поговорили с ребятами, скинули немного напряжения, если в первом периоде было тяжело, то во втором и третьем полегче".
В субботу состоится официальная церемония открытия турнира, начало мероприятия - в 16:15 мск. Первые комплекты медалей Студенческих игр будут разыграны в воскресенье.