Сборные России по хоккею с побед стартовали на Универсиаде-2019

КРАСНОЯРСК, 1 марта. /ТАСС/. Сборные России по хоккею с мячом и с шайбой одержали победы в стартовых матчах XXIX Всемирной зимней Универсиады. Первые соревнования прошли за день до церемонии открытия турнира. Красноярск уже давно живет Универсиадой. Официальные мероприятия в преддверии старта соревнований начались еще 27 февраля, и по мере приближения церемонии открытия их важность увеличивается. Так, утром 1 марта подошла к концу эстафета огня Студенческих игр, которая длилась с 20 сентября прошлого года.

В заключительном этапе эстафеты, протяженность которого составила 11 километров, приняли участие глава Международной федерации университетского спорта (FISU) Олег Матыцин, заместитель директора Заполярного филиала компании "Норникель" по региональной политике и корпоративным проектам Вячеслав Щукин, президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов, солистка Красноярского театра оперы и балета Вера Баранова, чемпион мира по вольной борьбе Виктор Алексеев, чемпионка мира по синхронному плаванию Анастасия Баяндина и другие спортивные и культурные деятели. В завершении губернатор Красноярского края Александр Усс получил огонь из рук послов Универсиады - олимпийского чемпиона по фигурному катанию Алексея Ягудина, российской теннисистки Динары Сафиной, а также серебряного призера Игр-2014 в Сочи сноубордиста Николая Олюнина. "Сегодня очень важный момент, путь огня Универсиады заканчивается здесь, в Красноярске, - сказал министр спорта РФ Павел Колобков. - Огонь Универсиады прошел долгий путь, миллионы россиян увидели его воочию и передали нам тепло своих сердец. Уже завтра пройдет церемония открытия Универсиады, и следующие десять дней будут насыщенными. Думаю, что все спортсмены почувствуют наше гостеприимство и радость спортивной борьбы". Теплая погода не станет помехой Примечательный факт - температура воздуха в Красноярске в пятницу поднималась до плюс 4 градусов. Зимние соревнования при теплой погоде - явление пусть и специфичное, но все же не новое. Далеко за примерами ходить не придется, на проходящем в эти дни в австрийском Зефельде чемпионате мира по лыжным видам спорта порой бывает настолько жарко, что спортсменам приходится выступать в облегченной экипировке. Впрочем, Ягудин уверен, что потепление в Красноярске никак не отразится на впечатлениях от соревнований. "Наверное, город просто в шоке от такого количества гостей, вот снег и растаял, - сказал олимпийский чемпион. - Хотя еще две недели назад здесь было минус 35-38. Ничего, я уверен, что прекрасные эмоции останутся у всех".