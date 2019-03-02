Россиянки завоевали серебро и бронзу на чемпионате Европы по стрельбе из лука в Турции

ТАСС, 2 марта. Россиянки Александра Савенкова и Наталья Авдеева заняли второе и третье места соответственно на чемпионате Европы по стрельбе из лука в помещении. Соревнования проходят в Турции.

Победила Гизем Эльмаагакли из Турции.

В соревнованиях мужчин первое место занял голландец Майк Шлоссер, второе - француз Адриан Гонтье, третье - хорват Домагой Буден. Россиянин Антон Булаев стал четвертым.

Ранее женская сборная России на чемпионате Европы завоевала золото в командном турнире.

Чемпионат Европы является первым крупным соревнованием по стрельбе из лука в 2019 году. В соревнованиях принимают участие 184 спортсмена из 25 стран. Турнир завершится 2 марта.