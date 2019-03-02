Лыжница Нечаевская назвала кошмарным выступление в марафоне на чемпионате мира

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 2 марта. /ТАСС/. Российская лыжница Анна Нечаевская считает кошмарным свое выступление в гонке на 30 км свободным стилем на чемпионате мира в Зефельде. Об этом она рассказала журналистам после соревнования.

Нечаевская в заключительной женской гонке на чемпионате мира заняла 17-е место.

"Кошмар, - сказала Нечаевская. - Было очень тяжело, не очень понравилась работа лыж. Я до последнего не хотела их менять, предполагала, что лучше они не будут, и не ошиблась. Плюс снег был очень растаявшим, что "било" по ногам. Счастлива, что все закончилось, что нам удалось пройти этот марафон, этот чемпионат".

"Конечно, сегодня хотелось бы побороться за десятку сильнейших, но все равно хочу поблагодарить наш сервис, который работает дни и ночи над лыжами, наших врачей и тренеров, всех, кто нам помогает и поддерживает, болельщиков", - добавила она.

Победу в марафоне одержала норвежка Тереза Йохауг, которая в Зефельде до этого завоевала два золота. "Она очень сильная соперница, к ее результатам надо стремиться. Она огромный молодец", - сказала Нечаевская, которая на чемпионате мира стала третьей в составе эстафетной команды.