Лыжница Седова осталась довольна своими результатами на чемпионате мира

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 2 марта. /ТАСС/. Российская лыжница Анастасия Седова считает, что чемпионат мира в Зефельде для нее сложился успешно. Об этом она рассказала журналистам после окончания соревнований.

Седова в заключительном женском старте чемпионата мира стала лучшей из россиянок, заняв 14-е место в гонке на 30 км с общего старта.

"Этот чемпионат мира для меня будет очень памятным, потому что на него я не строила никаких планов, ни на что не надеялась, но для меня он сложился наилучшим образом", - сказала Седова, которая на чемпионате мира стала третьей в составе эстафетной команды.

Золото в гонке на 30 км завоевала норвежка Тереза Йохауг, для которой эта победа стала третьей на чемпионате мира в Зефельде. Ближайшую преследовательницу она обошла более чем на полминуты. "Йохауг убежала через три километра, вы удивлены? Я - нет, я знала и была готова к тому, что так будет, я ко всему сегодня была готова, если честно", - прокомментировала россиянка.

В заключительный день чемпионата мира в Зефельде, 3 марта, пройдет мужская гонка свободным стилем на 50 км.