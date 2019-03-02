Дети из свердловского реабилитационного центра посетили матч "Урал" - "Зенит"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Воспитанники реабилитационного центра Карпинска Свердловской области побывали на матче чемпионата России по футболу между "Уралом" и "Зенитом", который состоялся в Екатеринбурге в субботу. Поездка была организована по поручению губернатора Евгения Куйвашева, сообщается на сайте регионального департамента информационной политики.

В субботу петербургский "Зенит" обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 1:0 в матче 18-го тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла на "Екатеринбург- Арене", на трибунах присутствовало 20 тыс. 365 зрителей.

Ранее во время акции "Елка желаний" один из воспитанников центра загадал желание посетить Санкт- Петербург и познакомиться с игроком "Зенита" Артемом Дзюбой, исполнить его помог полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Николай Цуканов. После этого другие воспитанники центра обратились к главе региона с просьбой побывать на футбольном матче.

"Давняя мечта ребят из карпинского детского дома - увидеть настоящие футбольные баталии с участием спортивных кумиров - исполнилась 2 марта на стадионе "Екатеринбург- Арена". По поручению губернатора Евгения Куйвашева воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних им. Ю. Гагарина пригласили на футбольный матч "Урал" - "Зенит", - говорится в сообщении.

По словам директора центра Натальи Ивановой, мальчики всерьез увлекаются футболом и тренируются в футбольной секции по четыре раза в неделю. "У парней своя дворовая команда, они участвуют в районных соревнованиях. Даже зимой их не вытащить с поля", - процитировал ее департамент.