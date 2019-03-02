Шикунов: ФК "Крылья Советов" великолепно проявил себя вдесятером против "Локомотива"

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Самарские "Крылья Советов" великолепно проявили себя в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против действующего чемпиона страны московского "Локомотива", несмотря на удаление. Об этом ТАСС заявил спортивный директор самарского клуба Александр Шикунов.

В своем первом матче после возобновления чемпионата России "Крылья Советов" сыграли в гостях вничью с "Локомотивом" - 2:2, сумев по ходу встречи выйти вперед после удаления на 56-й минуте защитника самарцев Агустина Рохеля.

"Команда отлично проявила себя, забили вдесятером, а главное, что футболисты не поплыли после удаления, ребята большие молодцы: смогли так великолепно проявить себя после зимнего перерыва против действующего чемпиона страны. Не хочется комментировать судейство, удаления были в обе стороны, пусть это решает судейская комиссия. Сложно загадывать, как сложился бы матч, не будь красных карточек, да, возможно, была бы другая игра, но получилось, как получилось, - сказал Шикунов. - Также очень понравилось сегодня играть в Черкизове - к "Локомотиву" никогда нет нареканий по поводу газона, инфраструктуры, организации матча, у них, как у "Спартака" и "Зенита", всегда все на высшем уровне".

"Крылья Советов" набрали 18 очков в 17 матчах и занимают 13-ю строчку турнирной таблицы РПЛ. В следующем матче самарский клуб 9 марта примет красноярский "Енисей".