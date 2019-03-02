Футболисты "Барселоны" во второй раз за неделю обыграли "Реал"

ТАСС, 3 марта. Футболисты "Барселоны" обыграли "Реал" со счетом 1:0 в матче 26-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла на домашнем стадионе "Реала" "Сантьяго Бернабеу", на матче присутствовало 78 921 человек.

Единственный гол на 26-й минуте забил Иван Ракитич. Встреча первого круга текущего сезона завершилась со счетом 5:1 в пользу каталонского клуба.

"Реал" не может обыграть "Барселону" в чемпионатах страны почти три года, последний раз королевский клуб одерживал победу 2 апреля 2016 года (2:1 в гостях). В свою очередь, подопечные Эрнесто Вальверде продлили беспроигрышную серию в чемпионате Испании, которая составила 14 матчей. Последний раз каталонский клуб проигрывал 11 ноября минувшего года в матче "Бетисом" (3:4).

В чемпионатах Испании "Реал" и "Барселона" провели 178 матчей, у обоих клубов по 72 победы, еще 34 матча завершились вничью. Всего команды провели между собой 241 матч во всех турнирах, "Барселона" опередила "Реал" по количеству побед, выиграв 96-ю встречу, на счету "Реала" 95 побед.

Ранее в ночь на четверг "Барселона" также в гостях разгромила "Реал" со счетом 3:0 в ответном матче полуфинала Кубка Испании и вышла в финал турнира, одержав итоговую победу с общим счетом 4:1. Каталонцы установили рекорд Кубка Испании, выйдя в финал в шестой раз подряд. В финале, который состоится в Севилье 25 мая, "Барселона" сыграет с "Валенсией".

"Барселона" продолжает занимать первое место в турнирной таблице, набрав 60 очков после 25 встреч. "Реал" занимает третью строчку, в активе мадридцев 48 очков после 25 матчей. В следующем матче 9 марта "Барселона" дома сыграет против "Райо Вальекано", а "Реал" днем позднее встретится на выезде с "Вальядолидом".