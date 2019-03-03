Гол Малкина принес "Питтсбургу" победу над "Монреалем" в матче НХЛ

ТАСС, 3 марта. "Питтсбург" со счетом 5:1 победил "Монреаль" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин забросил шайбу, которая принесла победу клубу.

В составе победителей отличились Сидни Кросби (1-я минута), Малкин (5), Джейк Гюнцель (9, 27) и Джаред Макканн (59). У "Монреаля" единственную шайбу забросил Брендан Галлахер (28).

Малкин провел на площадке 17 минут, нанес два броска, забросил шайбу и совершил один силовой прием. 32-летний россиянин забросил 21-ю шайбу в сезоне и набрал 66-е очко за результативность (21 гол + 45 голевых передач). Всего за 843 матча в регулярных чемпионатах НХЛ Малкин набрал 996 очков (391+605).

"Питтсбург" занимает девятое место в Восточной конференции, набрав 75 очков в 64 матчах. "Монреаль" идет на седьмой строчке, имея в активе 77 очков после 65 матчей. Следующие матчи оба клуба проведут в ночь на 6 марта, "Питтсбург" дома сыграет против "Флориды", а "Монреаль" на выезде встретится с "Лос-Анджелесом".

В параллельном матче "Бостон" в гостях победил "Нью-Джерси" со счетом 1:0. Единственную шайбу забросил Брэд Маршанд. Голкипер "Бостона" Туука Раск отразил все 20 бросков соперников и был признан лучшим хоккеистом встречи, второй звездой стал Маршанд, третьей - голкипер "Нью-Джерси" Маккензи Блэквуд, отразивший 29 бросков.