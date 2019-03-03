Шайбы Кучерова и Сергачева помогли "Тампе" одержать победу в матче НХЛ с "Оттавой"

В составе победителей шайбы забросили Виктор Хедман (8-я минута), Райан Макдона (9), Эрик Чернак (24), Кучеров (36) и Сергачев (42). У "Оттавы" отличился Энтони Дюклер (10). После игры Кучеров был признан второй звездой встречи, лучшим игроком стал защитник "Тампы" Чернак, третьей звездой признан форвард хозяев Алекс Киллорн, отдавший две голевые передачи.

Кучеров провел на площадке 20 минут, нанес пять бросков, один из которых стал голевым, отдал результативную передачу и заблокировал один бросок соперников. Сергачев сыграл в матче 17 минут и 51 секунду, забросил шайбу, провел три силовых приема и заблокировал один бросок. На счету Кучерова, который лидирует в гонке бомбардиров, теперь 106 очков (31 шайба + 75 голевых передач) в 66 матчах. Голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 36 из 37 бросков и одержал 30-ю победу в сезоне.

"Тампа" одержала 50-ю победу в текущем регулярном чемпионате, набрав 104 очка в 66 матчах, и продолжает лидировать в Восточной конференции. Клуб повторил рекорд НХЛ, одержав 50 побед в 66 матчах. В предыдущий раз подобное удавалось "Детройту" в сезоне-1995/96, тогда "Детройт" установил рекорд лиги по количеству побед в матчах одного регулярного чемпионата - 62.

"Оттава" занимает последнее, 16-е место в таблице Востока, имея в активе 49 очков после 65 матчей. Следующую игру "Тампа" проведет 5 марта дома против "Виннипега", "Оттава" в воскресенье в гостях встретится с "Флоридой".