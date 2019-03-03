Лыжница Жамбалова призналась, что золото Универсиады далось тяжело из-за акклиматизации

В воскресенье Жамбалова стала победительницей в индивидуальной гонке на 5 км классическим стилем и принесла России первое золото Универсиады-2019. Второе и третье места заняли россиянки Екатерина Смирнова и Яна Кирпиченко соответственно. Жамбалова прилетела в Красноярск после участия в чемпионате мира по лыжным видам спорта в австрийском Зефельде.

"Конечно, невероятный круговорот времени сейчас идет, очень быстро происходят события, сама до конца не понимаю. Разница во времени сказывается, тяжеловато бежится, на разминке, можно сказать, я спала. Старалась сделать хорошую проработку, по дистанции меня корректировали, я переживала, что не успею проснуться, но, слава богу, все сложилось в мою пользу. На последнем отрезке я проснулась, только дистанция короткая, конечно, хорошо, что ее хватило", - заявила Жамбалова.

"Я больше специализируюсь на "классике", поэтому рассчитывала на медаль как можно более высокого достоинства. Были переживания из-за перелета, но все удалось, все, что хотела, я реализовала", - добавила она.

Жамбалова после гонки отметила работу лыж. "Сейчас прохладнее, чем ранее, но у нас сервисмены сразу реагируют, все корректируют, они большие молодцы, спасибо им большое. На Универсиаде побегу все дистанционные [гонки], а потом по самочувствию и по усмотрению тренеров. У меня сейчас очень много гонок собирается", - заключила лыжница.

Универсиада в Красноярске завершится 12 марта.