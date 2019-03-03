Российская горнолыжница Ткаченко назвала идеальной трассу Универсиады в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 3 марта. /ТАСС/. Трехкратная чемпионка России по горнолыжному спорту Екатерина Ткаченко назвала идеальной трассу в красноярском фан-парке "Бобровый лог", где в воскресенье стартовали соревнования Универсиады в дисциплине супергигантский слалом. Об этом она рассказала журналистам.

Ткаченко заняла 19-е место. Победу одержала австрийская горнолыжница Джессика Гфререр.

"Трасса подготовлена просто идеально - я ехала третьей с конца, а ощущение такое, что ехала по чистой, - рассказала Ткаченко. - Несмотря на 19-е место, я довольна - это мой первый старт в супергиганте за последние семь лет, скоростные дисциплины давно не тренирую. Так что настраиваюсь на завтра, на комбинацию".

"Я бы вернулась сюда и вне Универсиады, - рассказала Ткаченко. - Эмоции только самые позитивные - атмосфера прекрасная, в Красноярске теперь есть отличный курорт для горнолыжников".

Универсиада стартовала в Красноярске 2 марта, соревнования завершатся 12 марта.