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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Зимний вариант фестиваля "Мир Сибири" начался в Красноярске в рамках Универсиады

Фестиваль продлится в течение трех дней

КРАСНОЯРСК, 3 марта. /ТАСС/. Этнофестиваль "Мир Сибири" начался в воскресенье в Красноярске в рамках культурной программы Универсиады. Впервые он проводится в зимнем варианте, сообщили ТАСС в Министерстве культуры Красноярского края.

"Площадки уже работают. Впервые за свою 15-летнюю историю фестиваль проходит в зимней кавер-версии и впервые проводится в Красноярске", - сказали в министерстве.

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Фестиваль продлится в течение трех дней. За это время жители города и гости Универсиады смогут познакомиться с обрядами и традициями народов Сибири, научиться изготавливать нганасанские и эвенкийские обереги, изделия из пряжи и бересты, тувинские плетки.

Здесь выступят известные фольк-коллективы: "Хуун-Хуур-Ту", Ирины Желанной, Authentic Light Orchestra.

"Мир Сибири" - международный фестиваль этнической музыки и ремесел. Проводится ежегодно с 2003 года (за исключением 2006 года) в первой половине июля в Шушенском, на юге Красноярского края. 

Зимняя Универсиада проходит в Красноярске с 2 по 12 марта.

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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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