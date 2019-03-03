Зимний вариант фестиваля "Мир Сибири" начался в Красноярске в рамках Универсиады

КРАСНОЯРСК, 3 марта. /ТАСС/. Этнофестиваль "Мир Сибири" начался в воскресенье в Красноярске в рамках культурной программы Универсиады. Впервые он проводится в зимнем варианте, сообщили ТАСС в Министерстве культуры Красноярского края.

"Площадки уже работают. Впервые за свою 15-летнюю историю фестиваль проходит в зимней кавер-версии и впервые проводится в Красноярске", - сказали в министерстве.