Зимний вариант фестиваля "Мир Сибири" начался в Красноярске в рамках Универсиады

КРАСНОЯРСК, 3 марта. /ТАСС/. Этнофестиваль "Мир Сибири" начался в воскресенье в Красноярске в рамках культурной программы Универсиады. Впервые он проводится в зимнем варианте, сообщили ТАСС в Министерстве культуры Красноярского края.
"Площадки уже работают. Впервые за свою 15-летнюю историю фестиваль проходит в зимней кавер-версии и впервые проводится в Красноярске", - сказали в министерстве.
Фестиваль продлится в течение трех дней. За это время жители города и гости Универсиады смогут познакомиться с обрядами и традициями народов Сибири, научиться изготавливать нганасанские и эвенкийские обереги, изделия из пряжи и бересты, тувинские плетки.
Здесь выступят известные фольк-коллективы: "Хуун-Хуур-Ту", Ирины Желанной, Authentic Light Orchestra.
"Мир Сибири" - международный фестиваль этнической музыки и ремесел. Проводится ежегодно с 2003 года (за исключением 2006 года) в первой половине июля в Шушенском, на юге Красноярского края.
Зимняя Универсиада проходит в Красноярске с 2 по 12 марта.