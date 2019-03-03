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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Лыжница Кирпиченко настраивалась на максимальный результат в первой гонке на Универсиаде

Россиянка выиграла бронзу Игр на дистанции 5 км классическим стилем
Яна Кирпиченко Кирилл Кухмарь/ТАСС
Описание
Яна Кирпиченко
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 3 марта. /ТАСС/. Российская лыжница Яна Кирпиченко настраивалась показать максимальный результат в первой гонке на Универсиаде в Красноярске. Об этом она рассказала журналистам.

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В воскресенье лыжницы разыграли первый комплект медалей на Универсиаде-2019 - в индивидуальной гонке на 5 км. Кирпиченко заняла третье место, уступив соотечественницам Алисе Жамбаловой и Екатерине Смирновой.

"Настраивалась именно на эту гонку, хотелось в самом начале Универсиады показать максимальный результат, все получилось, - сказала спортсменка. - Трасса средней сложности, приходилось работать с самого начала, потому что дистанция короткая. Волнение, конечно, было, потому что это домашняя Универсиада, очень много болельщиков и знакомых на трибунах, хотелось оправдать их ожидания".

"Любой подиум - это всегда приятно, особенно на таких международных соревнованиях", - добавила лыжница.

Универсиада завершится 12 марта.

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