Более 64 тыс. человек посетили парк Универсиады в день открытия соревнований

КРАСНОЯРСК, 3 марта. /ТАСС/. Свыше 64 тыс. человек побывали в парке Универсиады в день открытия зимних Всемирных студенческих игр. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе дирекции Универсиады.

Добро пожаловать в Сибирь. В Красноярске прошла церемония открытия Универсиады-2019

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Универсиада в Красноярске проходит с 2 по 12 марта. В ней принимают участие спортсмены из 58 стран.

"По данным правоохранительных органов, парк Универсиады встретил 2 марта более 64 тыс. посетителей", - сообщили в дирекции.

На территории парка для жителей и гостей проходят спортивно-развлекательные и культурные мероприятия, викторины и конкурсы. Действуют шатры, где гости могут познакомиться с культурой и бытом коренных народов Сибири. Вход на территорию парка свободный.

Местные жители называют парк Универсиады аналогом Никольской, улице в Москве, бывшей центром народных гуляний и развлечений болельщиков во время чемпионата мира по футболу 2018 года.