Работники арены в Красноярске сделают все, чтобы газон был пригодным для матчей РПЛ

МОСКВА, 3 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Работники Центрального стадиона в Красноярске приложат все усилия для того, чтобы газон на арене был приемлемым для проведения домашних матчей футбольного клуба "Енисей". Об этом ТАСС рассказал генеральный директор красноярского клуба Денис Рубцов.

"Енисей" в матче 18-го тура чемпионата России сыграл вничью с "Ростовом" (1:1). Встреча прошла на стадионе "Фишт" в Сочи в связи с тем, что домашняя арена красноярского клуба задействована под мероприятия Универсиады. Следующий домашний матч "Енисей" проведет 30 марта с "Рубином".

"Работники стадиона приложат максимум усилий, чтобы поле было в порядке. У нас в Красноярске газон всегда был одним из лучших за Уралом, поэтому постараемся, чтобы оно было таким же приемлемым, и чтобы там можно было именно не мучиться, а играть, - сказал Рубцов. - При всем уважении к болельщикам других команд, наши болельщики лучшие в России. Поэтому дома будем играть еще лучше, спасибо всем тем, кто приехал на выезд и тем, кто был дома".

Красноярцы сумели отыграться за семь минут до конца основного времени, клуб продолжает занимать последнее место в чемпионате России.

"Мы будем биться до последнего патрона, и все ребята это прекрасно понимают, я верю в команду. По такой игре [с "Ростовом"] важно вообще очки набирать, они нам нужны как воздух. Да, ребята ошиблись, но нашли возможности, силу и желание исправиться, и я думаю, что такие матчи только на пользу. Игроки будут понимать, что могут и переламывать ход матча, и забивать, и решать", - подчеркнул он.

Следующий матч "Енисей" проведет в Самаре 9 марта с "Крыльями Советов".