Фристайлист Буров хотел бы лучше исполнить финальный прыжок на Универсиаде в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 3 марта. /ТАСС/. Российский фристайлист Максим Буров хотел бы удачнее исполнить финальный прыжок в индивидуальных соревнованиях по лыжной акробатике на Всемирных студенческих играх в Красноярске. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

Буров занял первое место в лыжной акробатике на Универсиаде в Красноярске. 20-летний спортсмен показал результат 119,91 балла. Вторым стал представитель Китая Ли Чжунлинь (87,77), третьим - россиянин Руслан Катманов (87,77).

"Мне больше понравилось то, как я выступил на чемпионате мира - там были более стабильные выступления, чем сегодня. Сегодня в финальной попытке хотелось бы прийти прямо, не сгибая ноги, дотянуть фигуру, тогда была бы больше оценка. Напряжение сегодня, безусловно, было, но как-то справились, - сказал Буров. - Конечно, помогает то, что говорит тренер, стимулирует и настраивает на то, что надо включить голову и идти работать".

На чемпионате мира 2019 года Буров победил в индивидуальном зачете в лыжной акробатике и стал бронзовым призером в командном турнире по акробатике.

Универсиада в Красноярске завершится 12 марта.