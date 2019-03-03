Чистяков: российские хоккеистки намерены выиграть турнир Универсиады

КРАСНОЯРСК, 3 марта. /ТАСС/. Российские хоккеистки поставили перед собой цель выиграть Универсиаду в Красноярске, самые сложные матчи для нее еще впереди. Об этом журналистам заявил главный тренер российской команды Алексей Чистяков.

В воскресенье российские хоккеистки разгромили команду Китая во втором матче на Универсиаде со счетом 13:0.

"Нужно добавлять в скорости в начале атак, в концовке - создавая такое большое количество голевых моментов, надо больше забивать. В первых матчах у нас была возможность отшлифовать те моменты, которые мы отрабатывали на сборе. Но самые сложные матчи еще впереди, и мне хотелось бы, чтобы все проявили себя в полной мере", - рассказал Чистяков.

Следующий матч россиянкам предстоит провести со сборной Японии, уже обыгравшей в Красноярске команду США. "Такое на Универсиадах уже не в первый раз, японки - очень мобильная команда, с которой надо выходить и играть на полную мощь. Мы ставим перед собой задачу занять первое место, мы этого не скрываем и стараемся идти к этой цели", - подчеркнул главный тренер.

"Мы всегда даем девчонкам задание играть на полную мощь, не давать себе послаблений. Да, в матче с китаянками счет получился большой, забили достаточно много, но было много технического брака, многое не использовали в концовке матча, медленно начинали атаки, большие претензии остались к защитникам. Надо понимать - мы сыграли сегодня настолько, насколько позволил соперник, со следующим может сложиться иначе".

Ранее в стартовом матче российские хоккеистки разгромили команду Швейцарии (10:0), матч с японками сборная России проведет 4 марта. Универсиада завершится 12 марта.