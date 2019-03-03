Хромых: японцы достойно сопротивлялись в матче с российскими хоккеистами на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 3 марта. /ТАСС/. Мужская сборная России по хоккею встретила достойное сопротивление со стороны команды Японии в матче турнира Универсиады в Красноярске. Об этом журналистам заявил главный тренер команды Владислав Хромых.

Российские хоккеисты обыграли японцев со счетом 10:1.

"Со стороны сборной Японии мы встретили достойное сопротивление. Мы готовились к игре, нацеливали ребят на более хорошую реализацию моментов, чем в первой игре. Думаю, с этой задачей справились, но есть над чем работать. Сборные Канады, Казахстана, Чехии, Словакии - наши основные соперники здесь", - заявил Хромых.

В следующем матче сборная России сыграет с командой США. Игра состоится 5 марта. Универсиада завершится 12 марта.

Знарок может приехать на Универсиаду к финалу

Консультант сборных России по хоккею Олег Знарок еще не приехал на Универсиаду, но может прилететь ближе к финалу мужского турнира, рассказал Хромых.

Ранее первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), руководитель штаба национальной сборной Роман Ротенберг заявил ТАСС, что Знарок планирует отправиться вместе со сборной на Универсиаду.

"Он [Знарок] еще не приехал, еще не общались. Может, ближе к финалу. У меня информации о его приезде нет", - заявил Хромых.

В качестве главного тренера национальной команды Знарок привел россиян к победе на Олимпийских играх 2018 года и чемпионате мира - 2014, а также к серебряным (2015) и бронзовым (2016, 2017) медалям мировых первенств. Он покинул сборную России незадолго до старта чемпионата мира 2018 года. Знарок также является трехкратным обладателем Кубка Гагарина - дважды с московским "Динамо" (2012, 2013) и один раз с петербургским СКА (2017).

Японские хоккеисты были рады возможности сыграть против россиян

Сборная Японии, несмотря на разгром, была рада возможности сыграть против такой сильной команды России на Универсиаде. Об этом журналистам заявил тренер японцев Юджи Ивамото.

"Сражались с командой России, одним из лидеров мирового хоккея, но мы не сдавались до конца. Игра, несмотря на счет, понравилась. Мы рады, что нам выпала такая возможность сыграть с россиянами", - заявил Ивамото.

В следующем матче японцы сыграют с командой Словакии 5 марта.